Sosok Selebgram Rachel Vennya yang Banyak Penggemar hingga Dirinya Trending Topik

TRIBUN-MEDAN.COM - SELEBGRAM Rachel Vennya (25) menjadi sorotan setelah mengubah penampilannya di media sosial.

Ia mengunggah foto yang tak menggunakan hijab.

Pro kontra terkait penampilan barunya tersebut langsung menjadi pembahasan.

Rachel Vennya yang menikah muda dan telah memilki dua anak itu akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut.

Melalui media sosialnya, ia mengungkapkan orang yang mengikutinya tak menaruh harapan tinggi padanya.

Ibunda Rachel Vennya buka suara gegara foto lepas hijab (Kolase Tribunnews Maker)

"Aku selalu bilang jangan berekspektasi tinggi sama siapa pun termasuk aku, karena aku bisa aja mengecewakan kalian," tulis Rachel pada Rabu (23/12/2020).

"I have my flaws, I make mistakes and everybody has their dark secrets. I love you all so much

(Aku memiliki kekurangan, aku membuat kesalahan dan semua orang memiliki rahasia gelap mereka. Aku sangat mencintaimu)" sambungnya.

Selain mengungkapkan hal tersebut, Rachel Vennya yang dikenal sebagai pekerja keras hingga menjadi inspirator bagi kalangan millenial, meminta orang yang kecewa terhadap keputusannya itu untuk berhenti mengikutinya.