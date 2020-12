Aturan Menonton Film di Bioskop saat Pandemi Corona

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah bioskop mulai mengoperasikan kembali pemutaran film di beberapa kota di Indonesia jelang penghujung 2020.

Salah satu pihak yang membuka kembali layanan menonton film di bioskop yakni Cinema XXI.

Diketahui, virus corona rentan menular antar manusia melalui ruangan tertutup dan tidak adanya jarak sosial.

Lantas, bagaimana aturan menonton di bioskop yang dikelola Cinema XXI di tengah pandemi corona?

Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI Dewinta Hutagaol mengungkapkan, pihaknya memberlakukan sejumlah protokol kesehatan yang terangkum dalam XXI New Habits.

XXI New Habits merupakan kebijakan kesehatan yang harus diikuti oleh seluruh pengunjung dan petugas bioskop.

Adapun XXI New Habits terdiri dari kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan selama berada di lingkungan bioskop.

"Untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan baik, kami menempatkan sejumlah informasi untuk mengingatkan pengunjung menerapkan protokol kesehatan, mengaplikasikan floor-marking di lingkungan bioskop," ujar Dewinta saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/12/2020).

"Kemudian, kami menyediakan kode QR untuk penelusuran kontak, menyediakan hand sanitizer di area bioskop dan sabun cuci tangan yang selalu tersedia di toilet bioskop, serta penerapan physical distancing di seluruh lingkungan bioskop termasuk di dalam studio," lanjut dia.

Selain itu, Dewinta menambahkan bahwa setiap petugas bioskop dilengkapi dengan masker, sarung tangan dan face shield saat bertugas.