Bukan Lesty Kejora,Ternyata Artis Ini yang Masuk Nominasi Wanita Tercantik di Dunia Versi TC Candler

TRIBUN-MEDAN.com- Nominasi daftar wanita tercantik selalu diumumkan oleh akun resmi, @tccandler.

TC Candler setiap tahun mengumumkan daftar Top Most Handsome/ Beautiful Faces of 2020.

Pada akun tersebut, TC Candler telah memilih sejumlah nominasi untuk dijadikan 100 tercantik dan tertampan di tahun 2020 ini.

Nama Lesti Kejora pun tidak terlihat hingga saat ini, Rabu (23/12/2020).

Justru muncul wajah artis Indonesia lain, Agnez Monica.

Agnez Monica memang telah menjadi langganan daftar TC Candler setiap tahun.

Dan tahun ini, Agnezmo kembali masuk nominasi.

TC Candler akan mengumumkan urutan daftar wanita tercantik atau The Most Beautiful Faces of 2020 pada 27 Desember 2020, mendatang.

Karena sudah beredar luas soal Lesty Kejora masuk daftar top 100 wanita tercantik, sang manajer sempat angkat suara.