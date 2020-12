Cara Bikin Year On TikTok, Video Pendek yang Meringkaskan Perjalanan Selama Setahun, Pasti Kece

Tak hanya kilas balik, banner tersebut juga menyajikan deretan video TikTok Indonesia yang paling populer sepanjang tahun 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Aplikasi video pendek TikTok menghadirkan fitur kilas balik nama Year on TikTok di platform Android dan iOS.

Fitur ini memungkinkan pengguna melihat kategori video yang paling banyak dilihat, video yang paling banyak di-like, hingga berapa banyak video yang dibagikan ke pengguna lain.

Dengan menghadirkan fitur Year on TikTok, TikTok bermaksud untuk menghibur para penggunanya sekaligus merayakan momen yang terjadi di sepanjang tahun 2020.

"Kami dengan senang hati membantu merayakan momen menyenangkan Anda di Tiktok, sepanjang tahun 2020," tulis pihak TikTok melalui situs resminya.

Cara membuat

Cara melihat kilas balik Year on TikTok melalui aplikasi TikTok. (KOMPAS.com/Kevin Rizky Pratama)

Year on TikTok bisa diakses dengan meng-klik ikon "Year on TikTok" di linimasa For You, atau melalui halaman Discover.

Jika belum menemukan ikon "Year on TikTok", pengguna bisa melakukan update manual terlebih dahulu melalui toko aplikasi masing-masing.

Selanjutnya, klik opsi "Get Started" untuk mulai melihat kilas balik TikTok.

Pengguna TikTok bisa membagikan hasil "rapor" miliknya lewat TikTok.