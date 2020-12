Counter JNE Beroperasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ada Promo Ongkir 50 Persen dan Hadiah dari Santa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – JNE terus konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya dengan beroperasi tak hanya di hari biasa, tetapi juga di hari Natal dan Tahun Baru 2021. Berlaku secara nasional, JNE mengoperasikan counter-counternya secara penuh di hari besar, Natal dan Tahun Baru 2021.

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, beroperasinya counter ini juga menjadi media berbagi kebahagiaan kepada pelanggan karena berbagai program turut dihadirkan.

“Menjelang perayaan Natal setiap tahun, JNE selalu berbagi kebahagiaan dengan mengadakan berbagai program, termasukdi akhir tahun 2020 ini,” kata Eri.

Eri menjelaskan, program yang mereka hadirkan diantaranya, selama tanggal 22 - 31 Desember 2020, JNE akan menghadirkan suasana Natal di cash counter dan disertai Santaclaus (Sinterklas) yang akan menyambut setiap pelanggan.

Menariknya, pada puncak perayaan Natal tanggal 24 hingga 25 Desember 2020, Santa Claus akan berbagi kebahagiaan dengan memberikan hadiah berupa merchandise menarik untuk para pelanggan beruntung yang berfoto di cash counter bersama Santa Claus.

“Program ini akan diselenggarakan di beberapa titik layanan yang tersebar di Jakarta dan 14 kota lainnya yaitu, Kupang, Jayapura, Manado, Sorong, Pekanbaru, Semarang, Ambon, Surabaya, Jambi, Pontianak, Makassar, Mataram, Medan dan Silangit,” kata Eri.

Eri mengatakan, dalam menangani peningkatan kebutuhan masyarakat akan pengiriman berbagai jenis, ukuran, dan jumlah paket di hari Natal dan Tahun Baru 2021 ataupun momen peak season lainnya, JNE terus beroperasi penuh untuk mendistribusikan paket ke semua destinasi, baik dalam maupun luar negeri. “Titik layanan pun tetap buka seperti biasanya, termasuk cash counter 24 jam di kota - kota besar yang selalu siap melayani seluruh pelanggan,” katanya.

Kepala Cabang Utama JNE Medan, Fikri Alhaq Fachryana cabang JNE yang ia pimpin menjadi satu dari 15 kota di Indonesia yang ikut dalam program berbagi kebahagiaan saat Natal dan Tahun 2021. Menyahuti program ini, kata Fikri pihaknya sudah menyiapkan sumber daya dan program yang dibutuhkan.

“Untuk counter JNE yang akan beroperasi di hari Natal dan tahun Baru 2021, JNE cabang utama Medan sudah menyiapkan ratusan counter penjualan untuk melayani pelanggan,” kata Fikri.

Khusus untuk promo, JNE Cabang Medan memberikan promo menarik kepada pelanggan berupa potongan ongkos kirim (ongkir) sebesar 50 persen khusus pada hari Natal, 25 Desember 2020.

“Tapi ada syaratnya, kiriman maksimal dua kilogram per transaksi dan berlaku khusus Intracir dari Medan ke seluruh kecamatan di kota Medan. Promo free ongkir ini berlaku untuk semua service, baik YES, REG maupun OKE dan berlaku di kantor perwakilan JNE, walk in customer dan member JLC (JNE Loyalty Card). Namun program ini tidak berlaku untuk customer corporate dan pembayaran cashless.,” lanjut Fikri.

Tidak hanya itu, JNE pun menggelar program promo spesial untuk kirim barang di setiap cash counter kiriman ke seluruh Indonesia, yang berlaku hingga 31 Desember 2020. Hadiah ini berupa cashback Rp 50.000 untuk pelanggan apabila bertransaksi menggunakan Gopay.

"Setiap akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu momen yang tepat bagi JNE untuk tetap berbagi kebahagiaan, bersamaan dengan 30 tahun JNE kali ini mengambil tema Bahagia Bersama. Momen ini juga merupakan salah satu peak season, di mana jumlah kiriman meningkat sekitar 15% sampai 20%, bahkan bisa lebih. Oleh karena itu JNE ingin agar Natal dan Tahun Baru makin semarak dengan berbagai program," ujar Fikri.(top/Tribun-Medan.com)