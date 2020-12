Gading Marten Rayakan Natal dengan Gempi dan Gisel, Pamer Foto Bersama hingga Jadi Sorotan Netizen

TRIBUN-MEDAN.com- Gading Marten membagikan momen natal yang dia jalani bersama mantan istrinya, Gisella Anastasia serta putri semata wayang mereka, Gempita Nora Marten alias Gempi.

Dalam foto tersebut, Gading Marten, Gisel dan Gempi tampak kompak mengenakan pakaian berwarna merah bak keluarga yang utuh.

Gempi yang berada di tengah-tengah Gisella Anastasia dan Gading Marten tampak menggemaskan dengan mengenakan topi sinterklas.

Gisella Anastasia pun tampak memperlihatkan ekspresi bahagia saat berada bersama sang putri juga mantan suaminya.

Melengkapi unggahannya, putra Roy Marten itu menuliskan keterangan untuk foto tersebut.

Pemain Love For Sale itu mengucapkan Selamat Natal bagi para pengikutnya di Instagram.

"Have a wonderful and blessed CHRISTMAS to you all (emoji) Happy Holidays (emoji)," tulis Gading Marten seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram @gadiiing, Jumat (25/12/2020).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen yang sebagian besar senang melihat kebersamaan mereka.

Akan tetapi, beberapa di antara netizen justru menyoroti ekspresi Gading Marten yang dinilai menunjukkan senyum terpaksa.