Hati Aura Kasih Hancur, Eryck Amaral Seolah Balas Sindiran, Tulis Pesan Haru ke Anak dari Thailand 

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa waktu lalu artis cantik Aura Kasih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap suaminya Erick Amaral.

Kemudian, Aura Kasih menyisyaratkan alasannya menggugat cerai melalui instastory.

Berselang tidak lama, suami Aura Kasih, Eryck Amaral buka suara sekaligus membantah tuduhan bahwa ia tak memberikan perhatian pada anaknya, Arabella.

Melalui Instagram pribadinya, Eryck Amaral membagikan tangkap layar interaksi dengan sang anak.

Aura Kasih memberikan pengakuan setelah mendaftarkan gugat cerai terhadap Eryck Amaral. (Kolase Tribun Jabar (Instagram/aurakasih/eryckama_ral))

Dalam Story Instagramnya, Eryck Amaral juga menyisipkan pesan untuk si buah hati dengan ungkapan cinta dan kerinduan.

"Whatever happens u still my daugther (Apa pun yang terjadi kamu tetap anakku)" tulis Eryck Amaral dikutip Grid.ID, Jumat (25/12/2020).

Tak hanya pada Araballa, Eryck juga membagikan momen kebersamaannya dengan anak perempuan lain diketahui hasil buah cintanya dengan istri sebelum Aura Kasih.

"Malaikat kecil," kata Eryck dalam keterangan.

Dalam rangkaian akhir Stories Instagramnya itu, ia menegaskan bahwa betapa pentingnya anak bagi hidup Eryck.

Eryck menambahkan, ia tak perlu bertengkar dengan siapapun untuk menunjukan rasa cintanya.