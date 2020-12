KASIHAN Nirina Zubir, Masih Isolasi Akibat Positif Covid-19, Tidak Bisa Bercengkrama dengan Keluarga

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah dinyatakan positif Covid-19 dan menjalani karantina mandiri, gitaris Ernest Cokelat membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan keluarganya.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Ernest Cokelat mengumumkan bahwa dia serta kedua anaknya telah dinyatakan sembuh dan negatif Covid-19.

Namun, hal itu tidak terjadi dengan sang istri, Nirina Zubir, yang masih harus menjalani karantina mandiri karena hasil tes masih dinyatakan positif Covid-19.

"Teman teman semua doakan istriku yg masih positif #covid_19 ya," tulis Ernest dikutip Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Ernest menuturkan, untuk beberapa hari ke depan istrinya masih harus menjalani karantina mandiri di ruangan terpisah yang cukup jauh dari rumah utama.

Meskipun menjalani perawatan di rumah, Ernest memastikan selalu mengikuti aturan dari pemerintah.

"Tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Indonesia tentang isolasi mandiri di rumah," tulis Ernest.

Gitaris band Cokelat itu membagikan sebuah foto interaksi sang istri dan kedua anaknya yang terhalang kaca jendela.

"Gambar ini saya abadikan hari ini supaya jadi memory yang indah bahwa kita harus saling support kepada semua penderita #covid_19 diluar sana," tulisnya.

Ernest ingin berbagi pengalaman sebagai orang yang pernah terpapar Covid-19 bahwa penyakit tersebut bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi.

"Kita bisa lewati nya bersama, tetap semangat dan teruslah berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi," tulisnya.

Di akhir keterangan unggahan, Ernest memberikan semangat untuk istri tercintanya, dia yakin Nirina akan segera sembuh setelah menjalani perawatan.

"Untuk istriku sayang, aku yakin kamu akan lebih sehat lagi setelah beberapa hari ini, lop u much much much. Sayang kamu mamaw," tulis Ernest di akhir unggahannya.

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Interaksi Keluarga Terhalang Pintu Kaca, Nirina Zubir Masih Harus Isolasi Mandiri Akibat Covid-19