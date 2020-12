INILAH Artis Tanah Air yang Masuk Daftar 100 Wajah Tercantik Versi TC Candler 2020, Dibaca Ya

TRIBUN-MEDAN.COM - SEJUMLAH Artis Tanah Air disebut-sebut masuk nominasi 100 wajah tercantik versi TC Candler 2020. Satu di antaranya, Chelsea Islan.

Selain itu, nama lain yang masuk adalah Agnez Mo, Jessica Iskandar dan Ayu Ting Ting.

TC Candler kembali mengadakan ajang tahunan mencari wajah tercantik dan tertampan pada 2020.

Di tahun ini, pengumuman siapa wajah tercantik dan tertampan akan disampaikan pada 27 Desember 2020, waktu setempat.

Sebelumnya TC Candler melalui akun YouTube resminya, melakukan pemilihan beberapa nominasi.

Pemilihan nominasi dilakukan berdasarkan voting dari banyaknya komentar yang masuk.

Kemudian TC Candler akan menentukan siapa saja artis yang masuk nominasi 100 wanita atau pria tertampan tahun 2020.

TC Candler nantinya mengumumkan peraih 100 Most Beautiful Faces atau 100 Most Handsome Faces in 2020.

Lantas, siapa sajakah artis Indonesia yang masuk nominasi wajah tercantik 2020?

Dilansir Instagram resmi @tccandler, Sabtu (26/12/2020), berikut daftar lengkap artis Indonesia yang masuk nominasi 100 Most Beautiful Faces in 2020: