Sambut Perayaan Tahun Baru, Hotel-hotel di Kota Medan Tawarkan Beragam Promo

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Pada perayaan Tahun Baru 2021, hotel-hotel di Kota Medan menawarkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang akan berlibur di Tahun Baru.

Promo ini ditawarkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Misalnya Cambridge Hotel Medan yang menawarkan promo kamar dan makan malam Tahun Baru.

Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan Tinera Siburian mengatakan, untuk promo kamar pihaknya menawarkan program New Year's Eve Package dengan harga Rp 1,5 net per malam.

Promo ini diberikan untuk periode menginap 31 Desember 2020

"Untuk tipe kamar yang kami tawarkan yakni tipe kamar deluxe dan sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Selain itu untuk pembelian paket ini bisa mendapatkan diskon 25 persen untuk layanan laundry dan F&B outlet," katanya saat dihubungi Tribun-Medan.com, Minggu (27/12/2020).

Selain itu ada New Year Extravaganza Package yang ditawarkan mulai dari Rp 1,7 per malam. Paket ini ditawarkan bersamaan dengan paket makan malam tahun baru.

"Untuk kamarnya sama yaitu di kamar deluxe dan sarapan untuk 2 orang. Selain itu untuk pembelian paket ini kami berikan juga makan malam untuk dua orang dan diskon 25% layanan laundry & F&B outlet," jelasnya.

Selain itu tiga outlet restoran hotel ini juga menawarkan paket makan malam Tahun Baru dengan harga yang bervariasi.

Misalnya Colorful New Year Buffet Dinner yang dibanderol dengan harga Rp 248.000 per orang. Paket ini berlaku pada 31 Desember 2020 di outlet The Cafe lantai 1 hotel.