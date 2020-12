SINOPSIS Drakor Lovestruck in the City, Dibintangi Duo Aktris Top Ji Chang Wook dan Kim Ji Won

Lovestruck in the City digarap oleh sutradara Park Shin Woo. Sebelumnya, ia sukses menyutradarai drama populer It's Okay Not to Be Okay, Encounter hingga Jealously Incarnate.

TRIBUN-MEDAN.com - Ada kabar gembira untuk Anda penggemar drama Korea.

Drama terbaru berjudul Lovestruck in the City kini sudah tayang di paltform Netflix.

Drama ini menjadi tontonan yang paling ditunggu saat ini.

Pasalnya, drama ini dibintangi artis top Korea seperti Ji Chang Wook dan Kim Ji Won.

Trailer drama Korea (drakor) Lovestruck in the City, tayang di Netflix. (Capture YouTube Netflix)

Sinopsis

Drama ini menceritakan kisah seorang arsitek bernama Park Jae Won (Ji Chang Wook).

Park Jae Won adalah sosok pria romantis, jujur dan senang mencoba hal baru.