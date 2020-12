JADWAL Siaran Bola Liga Inggris Malam Ini, Man United Vs Wolves, Cavani Siap Beri Kejutan

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola Liga Inggris malam ini akan tersaji duel Manchester United vs Wolves dalam lanjutan pekan ke-16, Selasa (29/12/2020) waktu setempat Rabu (30/12/2020) dini hari.

Laga Man United vs Wolves berlangsung di Old Trafford, Rabu (30/12/2020) dini hari pukul 03.00 WIB live streaming Mola TV.

Jelang kick off Manchester United vs Wolves, tim berjuluk The Red Devils atau Setan Merah itu dikabarkan segera memperpanjang durasi kontrak sang striker, Edinson Cavani.

Pemain berpaspor Uruguay itu dikontrak selama satu tahun saat direkrut Man United pada musim panas lalu.

Dalam kontrak tersebut, terdapat opsi satu tahun perpanjangan untuk Cavani.

Selama menjalani kontraknya, stiker berjuluk El Matador tersebut sukses membukukan tiga gol dan dua assist dalam delapan laga untuk Man United di Liga Inggris 2020-2021.

Di atas kertas, mungkin torehan tersebut tidak begitu apik sebagi striker, tetapi dari statistik keterlibatan Cavani dalam gol Man United sangat mentereng.

Pasalnya, Cavani lebih banyak memainkan laga sebagai pemain pengganti atau jika ditotal bermain selama 207 menit di Premier League, kasta teratas Liga Inggris.

Jika diambil rata-rata, El Matador telah memberikan kontribusi nyata untuk tim berupa gol maupun assist setiap 42 menit.

Dengan performanya yang menjanjikan sejauh ini, tak heran jika tim berjulukan Setan Merah tersebut ingin membuat Cavani lebih lama di Old Traffod.