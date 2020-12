Juri MasterChef Indonesia Bongkar Sisi Lain yang Tak Tersorot Kamera, Menyesal Lakukan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com- MasterChef Indonesia (MCI) season 7 sudah berakhir dengan pemenang Jerry Andrean.

Hanya saja, selalu ada cerita menarik di balik kompetisi tersebut.

Para juri MCI season 7, Juna Rorimpandey, Renatta Moeloek dan Arnold Poernomo seperti dikutip dari kanal YouTube Arnold Poernomo membongkar sisi lain yang tak tersorot kamera.

Tak terlihat selama MCI 7 ditayangkan, tapi jika teliti, ada satu momen ketika chef Renatta tiba-tiba mengenakan sarung tangan di sebelah tangannya saja.

Rupanya jari chef Renatta teriris saat akan memulai demo di depan peserta.

"Persis banget sebelum demo. Jadi, baru aja awal mulai, 'oke guys kita mulai ya'. Ambil pisau, srot," ucap Chef Renatta mengingat kejadian jarinya teriris.

Renatta Moeloek (Kolase TribunStyle sumber Instagram Renatta Moeloek)

Ketiga juri sepakat kalau tereliminasinya Hamzah sebenarnya menjadi bagian yang cukup disesali, karena menurut mereka Hamzah memiliki bakat yang seharusnya bisa membawanya ke peringkat lebih tinggi.

"Dia masih bisa masuk top 5 or top 3, maybe. I don't know tapi masih bisa lebih jauh lagi. Dan pemilihan strategi hidangannya kurang pintar, padahal oke masakannya," kata chef Renatta.

Tanggapan ketika banyak orang sebut kontestan tak berbakat