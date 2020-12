Link Live Streaming Brighton vs Arsenal di Mola TV, The Gunners Wajib Menang Hindari Rekor Buruk

TRIBUN-MEDAN.com - Arsenal akan bertamu ke markas Brighton and Hove Albion, Stadion American Express, dalam lanjutan pekan ke-16 Liga Inggris 2020-2021, Selasa (29/12/2020) waktu setempat atau Rabu dini hari.

Saksikan duel Brighton vs Arsenal via live streaming di Mola TV pukul 01.00 WIB. Link live streaming Brighton vs Arsenal bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Arsenal wajib meraih setidaknya satu poin kala bertemu Brighton and Hove Albion nanti malam agar tidak mengulangi catatan buruk 7 dekade silam.

Arsenal menyambut pertandingan tersebut dengan mood yang bagus usai berhasil menang 3-1 atas Chelsea pada pekan sebelumnya.

Kemenangan itu berhasil memutus rentetan 7 laga tanpa kemenangan yang telah diderita Arsenal pada Liga Inggris musim ini.

Hal tersebut pun bisa memberi dorongan tersendiri untuk Arsenal meraih poin pada laga melawan Brighton.

Meraih poin sendiri menjadi wajib untuk Arsenal jika tidak ingin mengulangi catatan buruk yang pernah mereka alami 70 tahun silam.

Dilansir dari Sky Sports, catatan yang dimaksud adalah kalah dalam laga tutup tahun sebanyak 3 kali berturut-turut.

Adapun terakhir kali Arsenal membuat catatan buruk itu lebih dari 7 dekade silam, tepatnya antara 1947 sampai 1949.

Sementara saat ini, Arsenal sudah nyaris membuat catatan serupa dengan kalah dalam pertandingan terakhirnya pada tahun 2018 dan 2019.