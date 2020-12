25 Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Indonesia dan Inggris yang Cocok Dibagikan di Medsos

Anda juga bisa menjadikan ucapan selamat Tahun Baru 2021 ini sebagai status di media sosial kepada orang-orang yang Anda kenal.

TRIBUN-MEDAN.com - Simak kumpulan ucapan selamat Tahun Baru 2021 yang cocok dibagikan di media sosial.

Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk merayakan pergantian tahun baru.

Satu di antaranya adalah saling mengucapkan selamat tahun baru ke orang terdekat, keluarga, dan teman.

Selain itu, Anda juga bisa menjadikan ucapan selamat Tahun Baru 2021 ini sebagai status di media sosial.

Berikut Tribunnews rangkum kumpulan ucapan selamat tahun baru 2021, dilansir Newyearwishes.eu dan sumber lainnya.

1. Happy 2021! I wish you a new year filled with prosperity, joy, and contentment.

Selamat 2021! Saya berharap tahun baru Anda penuh dengan kemakmuran, kegembiraan, dan kepuasan.

2. Happy 2021! I wish you a beautiful, magical new year!

Selamat 2021! Semoga tahun baru Anda sangat indah dan penuh kejutan!