Dunia Games Sukses Raih Predikat sebagai Media dan Penyelenggara Kompetisi Esports Terbaik

Tribun Medan/HO

Dunia Games, portal media game Telkomsel dengan 17 juta pengguna, meraih penghargaan sebagai ‘The Most Favorite Gaming of The Year’ dan ‘The Most Favorite Non-Publisher Esports Tournament’ pada Indonesia Gaming Award (IGA) 2020. Penghargaan ini semakin mempertegas komitmen Telkomsel untuk memperkuat ekosistem gaming dan esports di Indonesia.