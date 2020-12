Reaksi Gading Marten saat Pamer 'Gadis Tercantik di Dunia', Nama Gisel Mendadak Disebut 

TRIBUN-MEDAN.com - Unggahan terbaru Gading Marten di tengah heboh kasus video syur Gisella Anastasia, mantan istrinya menjadi sorotan.

Caption ditulis Gading menuai komentar para rekan artis hingga warganet.

Terlihat Gading Marten menunjukkan sikap saat nama Gisella Anastasia disebut di kolom komentar.

Gading Marten dan Gisella saat masih bersama berumah tangga (Tribunnews.com)

Pantauan TribunJatim.com ( grup Tribunmedan.com), Gading Marten mengunggah sebuah foto pada Rabu (30/12/2020).

Dalam postingannya terlihat sosok gadis kecil yang memakai pakaian berwarna pink.

Sosok itu tersenyum ke arah kamera.

Ya, gadis itu adalah putri tercinta Gading Marten dengan Gisella Anastasia, Gempi.

Dalam keterangan postingannya, Gading Marten menulis kalimat indah.

"The most beautiful girl in the world," tulis Gading Marten di akun Instagramnya, @gadiiing.

( Gadis tercantik di dunia )