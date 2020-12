Zaskia Sungkar dan Medina Zein Akhirnya Berdamai, Sebut Semuanya Proses Pendewasaan Diri

Pada caption unggahan fotonya, Medina Zein menyebut perseteruan yang pernah terjadi di antara mereka adalah proses pendewasaan diri.

TRIBUN-MEDAN.com - Medina Zein baru-baru ini mengunggah potret kebersamaannya dengan Zaskia Sungkar.

Hal itu sontak ramai diperbincangkan warganet.

Banyak warganet mengaku bahagia melihat hubungan Medina Zein dan Zaskia Sungkar kini membaik.

Seperti diketahui, Medina Zein sempat berseteru dengan Zaskia Sungkar dan Irwansyah beberapa waktu lalu.

Perseteruan itu disebabkan karena urusan bisnis.

Kendati demikian, Medina Zein dan Zaskia Sungkar kini sepakat untuk berdamai .

Sebelumnya, Medina Zein tampak mengunggah momen kebersamaannya dengan Zaskia Sungkar beberapa tahun lalu.

Pada caption unggahan tersebut, Medina Zein menyebut perseteruan yang pernah terjadi di antara mereka adalah proses pendewasaan diri.

"Whatever happened in the past will stay in the last and we are going to move on to the next chapter of our live.

Aku belajar dari apa yang sudah terjadi, aku juga tau, untuk aku pribadi, ini adalah proses pendawasaan," tulis Medina Zein pada Senin (28/12/2020).