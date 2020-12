Daniel Mananta Beri Komentar Ini di Postingan Wijin, Langsung Diserbu Netizen

Daniel Mananta Diserbu Netizen Gegara Beri Komentar Ini di Postingan Wijin, Kekasih Gisel Beri Dukungan

TRIBUN-MEDAN.com- Presenter Daniel Mananta turut memberikan dukungan untuk Gisel.

Daniel Mananta pada postingan Wijin Syahputra diserbu netizen.

Daniel beri dukungan kepada Gisel lewat komentarnya dengan mengatakan Tuhan tidak tidur.

Daniel juga mengingatkan bahwa jika teman-temannya itu mengutamakan Tuhan, makan Tuhan akan berlaku sebaliknya.

Terakhir Daniel menguatkan Wijin dan Gisel atas masalah yang sedang menimpa Gisella Anastasia belakangan ini.

"@vjdaniel Tuhan tidak tidur. Dia yang memproritaskan Tuhan akan diprioritaskan Tuhan.

Komentar Daniel Mananta di postingan Wijin (instagram)

Di mata manusia terlihat impossible but He will make things possible. Syat strong you guys," tulis Daniel Mananta dalam unggahan Wijim Syahputra dikutip Tribunnews.com, Kamis (31/12/2020).

Sayangnya komentar Daniel itu diartikan berbeda oleh warganet.

Mereka menyesalkan sikap Daniel yang membela Gisel.