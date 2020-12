LEWAT Instagram, Wijin Beri Semangat untuk Gisel Anastasia, Sebut Kekasihnya Orang Baik dan Cantik

TRIBUN-MEDAN.COM - WIJAYA Saputra alias Wijin memberikan dukungan terhadap Gisella Anastasia, kekasihanya pascaditetapkan sebagai tersangka kasus video syur yang viral.

Lewat media sosial Instagram, Wijin membagikan foto Gisel sembari perkataan yang memberi semangat.

Dalam foto tersebut, Gisel tampak sedang berada di pantai dan menoleh menghadap ke arah belakang.

"Hi kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik itu tidak akan pernah rugi karena Tuhan melihat hati," tulis Wijin.

Wijin pun menguatkan Gisel bahwa kebaikan hati sang kekasih itu suatu saat akan kembali kepada dia.

"Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia," tulisnya.

Wijin menguatkan Gisel yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus video syur. (Instagram/gisel_la)

Tak hanya itu saja, Wijin juga mengingatkan Gisel jika Tuhan akan selalu menyertai langkahnya.

"Percayalah Tuhan tidak tidur walau sedetik saja. Dan teruslah mengasihi seperti yang tertulis di Matthew 5 : 44 ," tulis Wijin.

Menyertai unggahan tersebut, Wijin menuliskan isi alkitab dan diakhiri dengan ungkapan cintanya.

"I love you, God is Good all the time," tulisnya.