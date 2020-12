Ternyata Begini Penampilan Afgan Tanpa Kacamata, Netizen Puji Paras Tampannya, Gemes Gak Ilang-ilang

TRIBUN-MEDAN.com -Intip pesona Afgan saat lepas kacamata. Paras tampannya banjir pujian.

Penyanyi Afgansyah Reza terbiasa memakai kacamata sejak kemunculannya di industri musik Tanah Air.

Baik di atas panggung maupun di belakang panggung, Afgan selalu mengenakan kacamata untuk membantu penglihatannya.

Namun kini pelantun lagu Sadis tersebut mengejutkan publik ketika membagikan potret tanpa kacamata.

Seperti apa paras Afgan tanpa kacamata? Intip pesonanya berikut!

1. Tampil kasual

Afgan tanpa kacamata (Instagram @afgansyah.reza)

Afgan menunggah potret dirinya sedang rebahan di kasur.

Pemuda 31 tahun itu menutup matanya yang saat itu tak memakai kacamata.

Afgan tampil kasual dengan baju putih dan rambut berantakan.

"When you got absolutely nothing to do," tulisnya di caption unggahan, Kamis (24/12/2020).