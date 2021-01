Boy William Unggah Foto Kenakan Baju Pasien di Rumah Sakit, Rayakan Malam Tahun Baru Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com- Boy William tiba-tiba mengejutkan publik dengan mengunggah foto sedang berada di rumah sakit.

Potret dirinya yang tengah menjalani pengobatan di rumah sakit dibagikan Boy William melalui unggahan di Instagram pribadinya @boywilliam17, Kamis (31/12/2020).

Dalam foto tersebut, Boy William yang mengenakan pakaian pasien.

Presenter Indonesian Idol itu pun mengenakan masker yang menutupi bagian hidung dan mulutnya.

Boy William tampak berpose sembari mengacungkan jempol tangannya seakan mengisyaratkan kondisinya baik.

"LAST DAY OF 2020. This is my nightclub for tonight. I've been sick for awhile now but i'm okay (Hari terakhir di 2020. Ini klub malamku untuk malam ini. Saya sakit belakangan ini tapi saya baik-baik saja)," tulis Boy William seperti dikutip Grid.ID.

Di tengah masa sakitnya, Boy William mengaku tak sabar untuk kembali bekerja.

"I can't wait to get back to work man! (Saya tidak bisa menunggu untuk kembali bekerja)," lanjutnya.

Presenter 29 tahun ini juga menuliskan harapannya untuk tahun 2021.