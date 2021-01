Live Mola TV Malam Ini, Dapatkan Link Streaming Man United Vs Aston Villa, Kick Off Jam 03.00

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit antara Manchester United vs Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-17, Sabtu (2/12/2020) dini hari.

Laga Manchester United vs Aston Villa Liga Inggris akan berlangsung di Old Trafford, Sabtu (2/1/2021) pukul 03.00 WIB.

Duel Man United vs Aston Villa bisa disaksikan via live streaming di Mola TV. Link live streaming Man United vs Aston Villa tersedia di akhir artikel ini.

Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United secara perlahan-lahan naik ke papan atas klasemen Liga Inggris.

Skuat Manchester United dinilai mulai menunjukkan sikap dan mental pemenang di setiap laga di kancah Liga Inggris, itulah pendapat yang diutarakan kiper Setan Merah, David De Gea.

Penjaga gawang asal Spanyol itu melihat rekan-rekannya di Manchester United memperlihatkan semangat untuk memenangkan sebuah pertandingan.

Meskipun harus menunggu hingga menit-menit akhir laga.

Seperti yang mereka tunjukkan kala menundukkan Wolves di lanjutan kompetisi Liga Inggris.

Setan Merah harus menunggu hingga menit ke-93 untuk mencetak satu gol ke gawang Wolevs.

Marcus Rashford tampil sebagai pahlawan di laga itu bagi Manchester United dengan mencetak satu-satunya gol.