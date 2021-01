LIVE Mola TV Man United Vs Aston Villa, Setan Merah Punya Senjata Rahasia, Siap Tikung Liverpool

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit antara Manchester United vs Aston Villa malam ini pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-17, Jumat (1/1/2021) waktu setempat atau Sabtu dini hari.

Duel Man United vs Aston Villa berlangsung di Stadion Old Trafford pukul 03.00 live Mola TV.

Untuk menyaksikan duel Man United vs Aston Villa bisa disaksikan via live streaming. Link live streaming Man United vs Aston Villa bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Manchester United yang tengah bersaing dengan Liverpool di papan atas klasemen Liga Inggris musim 2020-2021 disebut memiliki senjata rahasia.

Senjata rahasia itu terwujud lewat kepiawaian sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, dalam merotasi pemain.

Melansir Manchester Evening News, Ole Gunnar Solskjaer telah membuat 32 perubahan pada starting line-up Man United, terhitung sejak awal pergelaran Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris, musim ini.

Dengan kata lain, Solskjaer telah membuat total perubahan tersebut hanya dalam 15 pertandingan.

Kendati sempat kesulitan pada awal musim, rotasi pemain yang dilakukan Solskjaer kini mulai terasa positif.

Klub berjuluk The Red Devils itu belum terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di Premier League, dengan rincian tujuh kemenangan dan dua kali seri.

Dengan raihan tersebut, Man United kini berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 30 poin dari 15 laga. Mereka berjarak tiga poin dari Liverpool selaku pemuncak klasemen sementara.