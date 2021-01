Dansat Kukuhkan AKBP James P Hutagaol Sebagai Wadansat Brimob Polda Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - AKBP James P Hutagaol dikukuhkan menjadi Wadansat Brimob Polda Sumut.

Pengukuhan tersebut dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Abu Bakar Tertusi di Aula Benhur Makosat Brimob Polda Sumut, Minggu (3/1/2021).

Kombes Pol Abu Bakar Tertusi mengatakan, pengukuhan jabatan ini merupakan tindak lanjut dari mutasi jabatan di jajaran Polda Sumut.

"Mutasi ini dalam rangka Tour Of Area and Tour Of Duty di lingkungan kesatuan atau organisasi Polri yang merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang harus dilaksanakan," ujarnya.

Dikatakannya, di tengah pandemi covid-19 saat ini, tidak mengurangi rasa dan hikmat dalam pengukuhan jabatan Wadansat Brimob Polda Sumut.

"Karena kita harus tetap patuh dan melaksanakan Protokol Kesehatan yang berlaku dengan tidak banyak melibatkan personil pada pelaksanaan pengukuhan jabatan ini," ungkap Kombes Abu Bakar.

Abu Bakar mengatakan, mutasi jabatan ini juga memberikan kesempatan menambah pengalaman dan keluasan wawasan bagi pejabat yang bersangkutan sebagai bekal dalam pengembangan diri maupun untuk jenjang karier berikutnya sesuai tujuan pembinaan personil dalam organisasi.

"Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Wadansat Brimob Polda Sumut AKBP James Parlindungan Hutagaol, atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan Polri untuk mengemban tugas baru di jajaran Sat Brimob Polda Sumut. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang telah dimiliki, saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan pimpinan dan kesatuan," kata Abu Bakar.(mft/tribun-medan.com/tribunmedan.id)