Melaney Ricardo Curhat tentang Rumah Tangga, Pernah Dapat Bisikan Iblis untuk Pisah dengan Suami

Melaney Ricardo mengaku jika dirinya mendapat bisikan iblis untuk lebih baik berpisah dengan Tyson Lynch.

Namun, ia bersyukur jika bisikan iblis itu tak dilaksanakannya.

TRIBUN-MEDAN.com - Pengakuan mengejutkan datang dari pasangan Melaney Ricardo dan Tyson Lynch.

Pasalnya meski terlihat adem ayem dari luar, ternyata keduanya sempat terpikir untuk berpisah.

Melaney sendiri mengaku kala itu ia mendapat bisikan iblis untuk berpisah dari sang suami.

Ia pun bersyukur lantaran beberapa hal yang menyadarkannya untuk tetap memperjuangkan rumah tangganya.

Hal itu diungkapkan Melaney dan Tyson dalam kanal YouTube sang artis, bertajuk 'PENGAKUAN! MELANEY DAN TYSON "SEMPAT HAMPIR BERPISAH DI 2020!"'.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch ungkap nyaris pernah pisah ranjang (YouTube Melaney Ricardo)

"Aku belum pernah ngomong di vlog manapun, maybe its gonna be first time i'm gonna share about this.

Tapi sebenarnya tahun 2020 terlintas di pikiranku berkali-kali untuk meninggalkan Tyson.

Bukan perceraian, bukan bercerai, tapi just leave him to splint up for a while," ucap Melaney Ricardo.

Tyson sendiri mengungkap jika dirinya juga akan berniat pisah ranjang dari Melaney.