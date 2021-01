Terlilit Korupsi Rp 1,2 Milyar, Bendahara RSUD Kotapinang Dituntut 4 Tahun Bui

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dr. Daschar Aulia divonis 6 tahun penjara, kini giliran Bendaharanya Ridwan Efendi yang dituntut pidana penjara selama empat tahun enam bulan.

Dalam sidang dengan agenda tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riamor Bangun menuntut warga Kampong Banjar I Kota Pinang ini, dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan.

Tidak hanya itu, JPU juga meminta agar terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 200 juta dengan subsidar 3 bulan kurungan.

"Meminta supaya majelis hakim agar menjatuhkan pidana terdakwa Ridwan Efendi dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan, denda Rp. 200 juta, subsidar 3 bulan kurungan," kata Jaksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Sapril Batubara di ruang cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (4/1/2021).

Jaksa mengatakan, Ridwan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sehingga diancam pidana dalam pasal 32 jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

JPU mengatakan adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa karena bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berasikap sopan di persidangan.

"Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan," kata JPU.

Setelah mendengar tuntutan, hakim menunda persidangan pekan depan dengan agenda pledoi.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, menuturkan dalam pelaksanaan tugas untuk mengelola anggaran Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk melakukan pungutan retribusi RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut, dr. Daschar Aulia dibantu oleh saksi Rahmawati Hasibuan selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 dan terdakwa Ridwan Effendi selaku Bendahara Pengeluaran RSUD.

"Bahwa dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan T.A 2014 sebesar Rp. Rp 23.075.293.786.00 dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp. 2.535.147.933,00 tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata JPU.

Disebutkan JPU, perbuatan terdakwa Ridwan Efendi selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang, secara bersama-sama telah menguntungkan diri terdakwa bersama dr.Daschar Aulia dan Rahmawati Hasibuan serta telah merugikan keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari UP/Ganti Uang (GU) dan penerimaan PAD sebesar Rp 1. 511.427.219,00.

"Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/lt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu".

