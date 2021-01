Azka Corbuzier Berikan Semangat ke Kalina Ocktaranny, Berharap Ibunya Berjuang Melawan Covid-19

Azka mengunggah potret bersama sang ibu di akun instagramnya. Azka juga mendoakan kesembuhan sang ibu.

TRIBUN-MEDAN.com - Kalina Ocktaranny kini dikabarkan sedang terbaring sakit.

Sebelumnya Vicky Prasetyo mengatakan jika sang kekasih kelelahan dengan aktivitas padat.

Kalina sempat demam dan melalukan swab tes dengan hasil negatif.

Namun pada unggahan Azka Cobuzier menuliskan pesan dukungan agar sang ibu kuat melawan covid-19.

Azka mengunggah potret bersama sang ibu di akun instagramnya, Selasa (05/01/2021).

Azka Cobuzier doakan kesembuhan Kalina Ocktaranny (Instagram @azkacobizier)

@azkacorbuzier

Just wanted to say get well soon ma,

I pray that soon you will beat COVID

and get cured of it..

hope you all the best,