Multivitamin Itu Apa Sih? Apakah Kita Perlu Mengkonsumsinya Setiap Hari?

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Tubuh kita memerlukan asupan vitamin dan nutrisi setiap harinya, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, sayangnya tidak semua dari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi setiap hari.

Untuk itu kamu perlu asupan multivitamin. Apalagi di zaman pandemi corona seperti ini, membuat kita harus ekstra menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan.

Minum Enervon C akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh kamu terutama dapat menjaga daya tahan tubuh kamu agar kuat melawan virus dan penyakit, dapat mengatasi stres akibat terpapar radikal bebas.

Seperti polusi, asap rokok, dan sinar matahari, dan dapat membuatmu lebih berenergi dan fresh sepanjang hari.

Sekarang Enervon C hardir dalam kemasan tablet effervescent.

Enervon C Effervescent memberikan cara menikmati multivitamin dengan gaya yang berbeda. Enervon C Effervescent dengan kandungan 1000 mg Vitamin C + Vit B Kompleks rasa jeruk dengan sensasi segar menjaga daya tahan tubuh seharian