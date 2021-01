Wajah Berbeda Istri Reino Barack, Paras Syahrini saat Pemotretan Disorot, Kayak Bukan Syahrini 

TRIBUN-MEDAN.com - Jalani Pemotretan, Wajah Syahrini Disorot, Istri Reino Barack Terlihat Berbeda, Kayak Bukan Syahrini

Penyanyi Syahrini mengunggah sejumlah fotonya yang ditampilkan dalam sebuah majalah Tatler Indonesia

istri dari Reino Barack ini terlihat tampil glamor dengan busana bermerek.

Beberapa merek sandangnya di antaranya Gucci, Louis Vuitton, hingga Givenchy.

Penampilannya yang cantik juga menuai pujian.

Syahrini bahkan menggunakan fotonya kala masih berambut panjang.

Tak ketinggalan foto-fotonya yang kini sudah berambut pendek juga ikut dimuat dalam majalah tersebut.

Dalam majalah tersebut, Syahrini membeberkan soal kehidupan pribadinya sebagai penyanyi sekaligus pengusaha.

Syahrini juga membagikan soal perjalanan kariernya hingga kini bisa terkenal.

