Ikut Rapat Virtual dengan Liga, Manajemen PSMS Akan Pertanyakan Kapan Liga Bergulir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Untuk mempertanyakan kapan kompetisi liga akan bergulir mengingat sepanjang tahun 2020 liga juga tak kunjung dilaksanakan, manajemen PSMS Medan akan mengikuti rapat virtual dengan liga.

"Kita sudah terima undangan untuk pertemuan liga pada 22 Januari 2020 nanti untuk membahas kapan bergulirnya kompetisi," kata Sekretaris Umum (Sekum) PSMS Medan Julius Raja, Sabtu (9/1/2021).

Julius mengaku, rapat tersebut akan dilakukan di Mess PSMS Medan sekitar pukul 16.00 WIB. Rapat tersebut, katanya akan membahas tentang dua pilihan kira-kira kompetisi dilanjutkan atau tidak. "Liga yang kasih pilihan, yes or no," ujar pria yang akrab disapa King ini.

Intinya, sebelum rapat itu akan ada rapat Exco tanggal 14 Januari entang kelanjutan liga. "Karena deadline sampai hari ini artinya kemarin kita ngomong dengan pihak sekjen PSSI minta waktu sampai 9 Januari, artinya kalau sampai hari ini belum ada surat dari Polri wassalam la kompetisi itu," katanya.

"Yang ditunggu izin Polri, kalau nggak ada apa mau dibilang walaupun segala upaya dibuat tetap nggak bisa," ungkapnya.

Apalagi, kata King, situasi pandemi saat ini bertambah jelek dan pandemi semakin meningkat korbannya. "Ini semakin bahaya. Tentu tidak berani pihak Polri berikan izin. Hal itu akan jadi pembahasan di Exco," ujarnya.

Dirinya mengaku manajemen PSMS Medan sangat menyayangkan hal ini.

Rapat ini, kata king, hal yang mubajir dilakukan.

"Rapat sana sini, menurut saya ini hal yang mubazir. Karena apa yang mau dibilang, klub liga satu yang sudah menyatakan mundur. Dan apa konsekuensi terhadap itu, seperti Madura dan Persipura," pungkasnya.(akb/tribun-medan.com)