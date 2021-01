Jadwal Siaran Liga Italia AC Milan Vs Torino, Pioli Sebut Kehilangan 9 Pemain Itu Hal Normal

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola Liga Italia malam ini akan tersaji duel seru antara AC Milan vs Torino pada pekan ke-17 di Stadion San Siro, Minggu (10/1/2021) dinihari WIB.

Duel AC Milan vs Torino dapat anda saksikan melalui tayangan Bein Sports mulai pukul 02.45 WIB.

Selain itu bisa juga disaksikan via live streaming gratis dari HP. Untuk link streaming AC Milan vs Torino bisa diakses menjelang kick off.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, tak ambil pusing dengan sejumlah pemainnya yang harus absen jelang menghadapi Torino.

Rossoneri, julukan tuan rumah, butuh tiga poin penuh untuk tetap bisa mengamankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Italia.

Sebab, mereka hanya unggul satu poin dari Inter Milan yang berada di urutan kedua.

Namun demikian, Rossoneri harus berjuang keras mengingat beberapa pemain pilarnya harus absen. Pioli mengonfirmasi ada lima pemain yang menjadi sorotan diperkirakan bakal absen.

"Dalam perkiraan kami dan para staf, Bennacer dan Saelemaekers bakal kembali saat melawan Cagliari," kata Pioli dikutip laman resmi klub.

"Mereka menjalani program pemulihan dengan baik, tetapi mereka tidak memaksakan untuk kembali segera bermain."

"Untuk Zlatan Ibrahimovic, dia terus melanjutkan pemulihannya. Dia telah melakukan beberapa pekerjaan, tapi saya rasa dia tidak akan tersedia besok," ungkap sang pelatih.