SEDANG Berlangsung Arsenal Vs Newcastle Piala FA, Tonton Di Sini Live Streaming Gratis dari HP

Para pemain Arsenal merayakan gol Kieran Tierney ke gawang West Bromwich Albion pada laga pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021 di Stadion The Hawthorns, Sabtu (2/1/2021) atau Minggu dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel antara Arsenal menjamu Newcastle United dalam laga ronde ketiga Piala FA 2020-2021, Minggu (10/1/2021) pukul 00.30 dini hari WIB.

Duel Arsenal vs Newcastle bisa anda saksikan via live streaming secara gratis. Untuk link Live Streaming Arsenal vs Newcastle secara gratis dari HP tersedia di bagian akhir artikel ini.

Berduel di Emirates Stadium, The Gunners punya modal berharga dengan 3 kemenangan beruntun dalam pertandingan terakhir mereka.

Arsenal mencatatkan 3 kemenangan tersebut di Liga Inggris dengan menekuk Chelsea (3-1), Brighton (1-0), dan West Brom (4-0).

Raihan positif itu diraih Arsenal dengan susah payah setelah delapan laga tanpa kemenangan di kompetisi domestik.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengakui bahwa 3 kemenangan beruntun kali ini sangatlah penting bagi timnya.

Arteta kini merasa timnya sudah jauh lebih baik dan memiliki kepercayaan diri jelang duel melawan Newcastle.

"Ya, senang bisa memenangkan tiga pertandingan terakhir," kata Arteta dikutip BolaSport.com dari situs resmi Arsenal.

"Semangat, energi, dan suasana tim selalu jauh lebih baik sekarang. Saya sendiri merasa lebih baik."

"Dalam periode Natal, untuk memenangkan tiga laga beruntun tidak pernah mudah di liga ini. Tapi kami telah melakukannya."