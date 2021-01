SEDANG BERLANGSUNG AS Roma Vs Juventus, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel big match antara AS Roma vs Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-17, Minggu (10/1/2021) malam.

Pertandingan antara AS Roma vs Inter Milan bakal berlangsung di Stadio Olimpico, mulai pukul 18.30 Wib Live RCTI+, Bein Sports 1 dan Vidio.com.

Duel AS Roma vs Inter Milan bisa juga disaksikan via live streaming gratis dari HP. Link live streaming AS Roma vs Inter Milan secara gratis tersedia di bagian akhir artikel ini.

Striker Inter Milan, Romelu Lukaku, bisa menyamai jumlah gol Cristiano Ronaldo dalam laga pekan ke-17 Liga Italia, Minggu (10/1/2020) pukul 18.30 WIB.

Pelatih Inter Milan, Romelu Lukaku, menurunkan Romelu Lukaku sejak menit pertama ketika berkunjung ke markas AS Roma di Stadion Olimpico.

Lukaku saat ini berada di posisi kedua top scorer sementara Serie A 2020-2021.

Juru gedor timnas Belgia ini telah membukukan 12 gol di Liga Italia.

Romelu Lukaku cuma kalah tajam dibandingkan megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo sejauh ini sudah membukukan 14 gol di Liga Italia 2020-2021.

Lukaku berpeluang menyamai jumlah gol Ronaldo apabila bisa menggetarkan jala gawang AS Roma dua kali.