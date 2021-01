Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021, Gratis Fogging Disinfektan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebagai bentuk dari komitmen berkelanjutan untuk memberikan perlindungan bagi kendaraan konsumen Mitsubishi Motors di awal tahun 2021, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melalui Mitsubishi Protect, menghadirkan kembali program purna jual dan perawatan kendaraan berupa Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021.

"Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021 merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan purnajual terbaik berupa perlindungan maksimal kendaraan dan juga penggunanya. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan optimisme di awal tahun 2021, kami juga menambahkan beragam benefit yang dapat dimanfaatkan secara khusus oleh pelanggan setia Mitsubishi Motors di seluruh diler. Semoga program ini dapat menjadi solusi dan upaya memberikan rasa aman serta nyaman bagi konsumen ditengah masa pandemi," ujar Director of After Sales Division PT MMKSI Eiichiro Hamazaki, Senin (11/1/2021).

Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021 merupakan program paket perawatan kendaraan Mitsubishi Motors yang terdiri dari dua konsep yaitu Fogging Disinfectant with Mitsubishi Fragrance dan Loyal Customer Appreciation yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada konsumen.

Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021 akan berlangsung pada periode 11 Januari hingga 28 Februari 2021 diseluruh diler Mitsubishi Motors dengan fasilitas 3S.

Adapun program Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021 yakni Fogging Disinfectant with Mitsubishi Fragrance, fasilitas ini merupakan bentuk kepedulian Mitsubishi terhadap kesehatan pelanggan, dimana setiap pelanggan yang datang ke dealer Mitsubishi dan melakukan perawatan berkala mendapatkan fasilitas gratis satu kali fogging disinfektan dengan wewangian spesial khas Mitsubishi.

"Fasilitas ini bisa didapatkan apabila konsumen melakukan service booking via aplikasi My Mitsubishi ataupun ke dealer langsung. Selain itu, fasilitas ini berlaku untuk seluruh model baik kendaraan penumpang maupun komersial," ucapnya.

Eiichiro menjelaskan Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021 ini merupakan bentuk apresiasi dari Mitsubishi Motors kepada pelanggan setia yang melakukan servis berkala secara rutin di bengkel resmi. Pelanggan hanya perlu melakukan service booking via aplikasi My Mitsubishi ataupun ke dealer langsung.

Dengan detail dari tiap programnya, yakni konsumen yang memiliki Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage dan Xpander (Non-Extended Smart Package) yang rutin melakukan servis dari awal hingga 50.000 KM dan berencana melakukan servis kembali untuk 60.000 KM hingga 100.000 KM. Selama program ini konsumen akan mendapatkan benefit berupa gratis oli mesin.

Gratis satu kali fogging disinfektan dengan wewangian spesial khas Mitsubishi dan diskon jasa sebesar 10 persen.

Konsumen yang memiliki kendaraan Eclipse Cross yang rutin melakukan servis dari awal hingga 30.000 KM di bengkel resmi dan berencana melakukan servis kembali untuk 40.000 KM hingga 100.000 KM.

Konsumen akan mendapatkan benefit berupa gratis oli mesin dan diskon langsung pembelian suku cadang, gratis satu kali fogging disinfektan dengan wewangian spesial khas Mitsubishi, diskon jasa sebesar 10 persen.

Konsumen yang memiliki kendaraan Xpander dan telah melakukan pembelian Extended Smart Package, akan mendapatkan benefit berupa diskon langsung untuk pembelian suku cadang tambahan yang berlaku di hari yang sama pada saat konsumen melakukan servis.

Informasi lebih lanjut tentang paket perawatan Mitsubishi Loyal Customer Care Campaign 2021, konsumen dapat menghubungi diler resmi Mitsubishi Motor terdekat.

(nat/tribun-medan.com)