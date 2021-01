Wijin Sebut Pendapatan Gisel Lebih Besar, Ungkap Gaya Berpacarannya,Akui Selalu Traktir Sang Kekasih

Wijin Akui Pendapatan Gisel Lebih Besar, Ungkap Gaya Berpacarannya, Akui Selalu Traktir Sang Kekasih

TRIBUN-MEDAN.com- Wijaya Saputra atau Wijin blak-blakan kalau pendapata kekasihnya, Gisella Anastasia atau Gisel lebih besar.

Wijin mengaku selalu traktir Gisella Anastasia saat pacaran meski pendapatan kekasih lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Boy William, Minggu (10/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Wijin dan Boy William saling melempar pertanyaan yang harus dijawab cepat.

Lantas, Boy William bertanya soal pendapatan antara Wijin dan Gisel siapa yang paling tinggi.

"Who makes more money? You or Gisel?," tanya Boy William.

Secara gamblang ia mengungkapkan bahwa pendapatan sang kekasih untuk saat ini lebih besar.

Jawaban Wijin pun tak dipungkiri karena selain menjadi penyanyi, Gisel juga dikenal sebagai seorang pengusaha.

Selain itu dalam akun Instagramnya, janda satu anak ini rajin menerima endorse.