Link Live Streaming Burnley Vs Man United, Bidik Puncak Klasemen untuk Pertama Kali dalam 40 Purnama

Para pemain Manchester United menempati gol Bruno Fernandes ke gawang Aston Villa pada laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Sabtu (2/1/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel Liga Inggris antara Burnley vs Manchester United, Rabu (13/1/2021) ini hari nanti.

Manchester United akan melakoni laga tunda Liga Inggris pekan ke-1 dengan bertamu ke Burnley yang bisa disaksikan via live streaming Mola TV pukul 03.15 WIB.

Duel Burnley vs Man United tak disiarkan TV Nasional. Namun duel ini bisa diakses via live streaming. Link live streaming Burnley vs Man United tersedia di bagaikan akhir artikel ini.

Percaya atau tidak, Manchester United tak pernah lagi memuncaki klasemen Liga Inggris selama tiga tahun lebih.

Partai ini krusial bagi United karena menjanjikan sebuah pencapaian langka.

Minimal bisa menghindari kekalahan saja di Turf Moor, anak asuh Ole Gunnar Solskjaer bakal menggeser Liverpool untuk naik ke puncak klasemen Liga Inggris.

Saat ini, United dan Liverpool sama-sama mengoleksi 33 poin.

Liverpool cuma unggul selisih gol dan menjalani satu laga lebih banyak daripada MU.

Mungkin terdengar ironis bagi klub dengan sejarah besar seperti Man United, tetapi memuncaki klasemen adalah prestasi langka untuk mereka belakangan ini.

Terakhir kali United bercokol di pucuk adalah pada 9 September 2017, itu lebih dari tiga tahun silam, atau sekiranya 40 bulan lalu!

