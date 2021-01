LIVE Mola TV, Link Streaming Burnley Vs Man United, Rashford Siap Ukir Rekor Baru

Marcus Rashford berselebrasi bersama Paul Pogba usai mencetak gol pada laga lanjutan ke-16 Liga Inggris 2020-2021, Manchester United vs Wolverhampton Wanderers, di Stadion Old Trafford, Selasa (29/12/2020) atau Rabu dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United akan bertamu ke markas Burnley pada partai tunda pekan pertama Premier League, kompetisi teratas Liga Inggris, Rabu (13/1/2021) dini hari.

Laga Burnley vs Man United bakal digelar di Stadion Turf Moor live Mola TV pukul 03.15 WIB.

Duel Burnley vs Man United bisa juga disaksikan via live streaming gratis.

Marcus Rashford berpeluang membawa Manchester United ke puncak klasemen Premier League 2020-2021 sekaligus mencetak rekor pada pertandingan menghadapi Burnley.

Duel melawan Burnley menjadi kesempatan emas bagi Setan Merah, julukan Manchester United, untuk menggeser Liverpool dari posisi puncak klasemen Liga Inggris.

Man United saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 33 poin dari 16 pertandingan. Raihan poin Setan Merah sama dengan Liverpool yang sudah memainkan 17 laga.

Hasil imbang di Turf Moor pun sudah cukup bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer untuk mengambil alih posisi puncak klasemen dari tangan Liverpool.

Meski begitu, Manchester United diprediksi akan tetap memburu kemenangan di kandang Burnley.

Apalagi, Setan Merah sedang dalam tren bagus dengan mengemas 10 laga tanpa kalah di Premier League.

Laga kontra Burnley juga menjadi kesempatan bagi Marcus Rashford untuk menorehkan rekor pribadi.

