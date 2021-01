Seolah Ingin Pamer, Tahi Lalat Anya Geraldine Bikin Gagal Fokus, Kelihatan Menggoda saat Berbikini

TRIBUN-MEDAN.com - Selama ini jarang diketahui, penampakan tahi lalat Anya Geraldine sukses bikin warganet gagal fokus.

Betapa tidak, penampakan tahi lalat Anya Geraldine muncul di bagian tubuh yang jarang terekspos.

Anya Geraldine yang kebetulan memakai bikini itu tanpa sengaja memperlihatkan tahi lalatnya yang disebut oleh netizen sangat menggoda.

Bahkan ada juga komentar yang menyebut tahi lalat Anya Geraldine tersebut lucu sekali.

Melansir Instagram Anya Geraldine, selebgram kelahiran 15 Desember 1995 itu membagikan potret menggoda saat menggendarai mobil mewah.

Dalam foto tersebut Anya Geraldine mengenakan bikini yang membuat bagian punggung mulusnya terekspos.

'Missing those days with the girls (Merindukan hari-hari itu bersama gadis-gadis)' tulis akun @anyageraldine Senin, (11/1/2021).

Tahi lalat Anya Geraldine jadi sorotan (Instagram @anyageraldine)

Postingan tersebut sontak mendapatkan tanggapan dari sejumlah warganet.

Banyak dari mereka yang justru gagal fokus dengan tahi lalat di punggung Anya Geraldine.

'Cilalat Anya menggoda syekali nya,' kata akun @urluvboyy.