Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Dinas Pertanian Toba Ajukan Besaran Pupuk Subsidi ke Kementan

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Masyarakat Toba dikenal sebagai masyarakat agraris, mayoritas penduduknya petani. Guna meningkatkan produktivitas pertanian, para petani melalui Dinas Pertanian Toba mengajukan pupuk subsidi.

Plt Kepala Dinas Pertanian Jerry Silaen menuturkan bahwa pihak Kementerian Pertanian senantiasa melakukan percepatan pemutakhiran dan validasi data aplikasi online Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Pasalnya, para petani yang tergabung dalam kelompok tani akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pupuk subsidi melalui kios pada masing-masing kecamatan.

Jenis pupuk yang diusulkan menjadi pupuk subsidi merupakan hasil penyerapan aspirasi para petani.

"Jenis pupuk yang disubsidi itu atas usulan para petani di Kabupaten Toba. Databasenya dalam Simluhtan. Data ini juga dimasukkan oleh PPL atau para penyuluh Pertanian di masing-masing kecamatan," ujar Plt Kadis Pertanian Kabupaten Toba Jerry Silaen saat dikonfirmasi pada Kamis (14/1/2021).

Para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengumpulkan para kelompok tani dan sekaligus meminta pendapat dari para petani seputar kegembiraan dan keluhan dalam proses pertanian.

"Nah para penyuluh itu bertanya kepada masing-masing petani dalam kelompok tani berapa luas lahannya dan kebutuhan pupuk para petani tersebut," sambung Jerry Silaen.

Penyerahan pupuk kepada petani sesuai dengan ketersediaan pupuk di Kementerian Pertanian. Maka, data-data kelompok tani senantiasa dimutakhirkan. Kadang-kadang, para petani tidak selamanya menanam tanaman yang sama, atau bahkan mereka beralih dari Pertanian ke peternakan.

"Penyerahan pupuk dari pusat itu tergantung stok pupuk kita juga ya kan. Tapi yang pasti, pusat selalu meminta data terbaru dari kita melalui PPL dan itu langsung tersimpan dalam database pertanian yang terhubung ke Kementerian Pertanian. Masing-masing kelompok tani juga bisa mengeceknya," lanjutnya.

Sekaitan dengan distribusi pupuk dari Dinas Pertanian Kabupaten ke petani, pihak distributor mengirimkannya ke kios pengecer. Dari kios pengecer, para petani membeli pupuk tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

"Pupuk yang dari pusat tiba di tempat kita, lalu pihak distributor langsung mengirimkannya ke kios pengecer di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Dari hasil penyerapan aspirasi petani di Toba, Dinas Pertanian mengusulkan beberapa jenis pupuk subsidi dengan harga masing-masing pupuk.

Ia menyampaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap jenis pupuk; Pupuk Urea dengan harga Rp 2250 per kilogram, Pupuk SP-36 dengan harga Rp 2400 per kilogram, Pupuk ZA dengan harga Rp 1700 per kilogram, Pupuk ZA dengan harga Rp 2300 , dan pupuk organik Granul dengan harga Rp 800 per kilogram.

"Beberapa jenis pupuk yang disubsidi oleh Kementerian Pertanian bagi masyarakat Toba adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan pupuk organik Granul," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)