Alfamidi Cabang Medan Raih Prestasi sebagai Nasional Best Branch  

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi cabang Medan menyelenggarakan kegiatan National Operation Meeting (NOM) 2021 di kantor cabang di Jalan MG Manurung No.8A Medan. Ada yang berbeda pada pelaksanaan NOM kali ini. Seperti kita ketahui bersama, saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami masa pandemi dengan adanya virus Corona.

Kondisi ini membuat acara annual meeting dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Google Meet. Meeting diikuti oleh 11 cabang Alfamidi secara nasional, tentu annual meeting ini dihadiri oleh jajaran manajemen kantor pusat PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi).

Annual meeting ini menerapkan protokol kesehatan. Semua peserta dan panitia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen. Jika hasil dari rapid positif maka manajemen dan panitia melarang peserta atau panitia untuk ikut dalam kegiatan ini.

NOM merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Head Office Alfamidi. Tujuannya tentu untuk melakukan kegiatan evaluasi/review atas kinerja di tahun 2020, review atas kendala dan apakah ada strategi kerja yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Selain itu, tentu ada arahan dan insight dari kantor pusat tentang arah atau strategic plan semua departemen untuk tahun 2021.

Peserta NOM pada tahun 2021 kali ini, diikuti oleh departemen operasional, terdiri atas Deputy and Branch Manager, Operational Area Manager, Area Coordinator, Deputy Deputy and Distribution Center Manager, baik Fresh Food dan Reguler, beserta tim. Tak lupa para pemateri yang menyampaikan insight untuk evaluasi dan strategic plan, mulai dari Board of Director, baik dari operational, Finance, Marketing, Supply and Distribution, Operational General Manager (OGM) dan lainnya.

Hal yang di tunggu-tunggu adalah pengumuman mengenai 3 kategori pencapaian, yaitu:

1. Cabang Terbaik (Best Branch) secara nasional.

2. Pusat Distribusi Terbaik (Best Distribution Center) secara nasional.

3. Karyawan Terbaik (Best Employee) pada jabatan Area Coordinator dan Area Manager.

Nah, untuk penilaian masing-masing kategori juara tentu tidak mudah. Banyak sekali faktor atau kriteria pencapaian kerja yang dinilai oleh manajemen. Semua cabang berkesempatan untuk mendapatkan salah satu atau ketiga kriteria kemenangan tersebut. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun juga bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih.

Euforia persaingan antar cabang pun tentu adalah hal yang wajar, khususnya dalam meraih predikat bergengsi sebagai cabang Alfamidi terbaik. Tepat sekitar pukul 16.30 Wib, direktur operasional Alfamidi bapak Yohanes Santoso, mengumumkan atas 3 kriteria juara tersebut. Alhamdulillah Alfamidi cabang Medan pada tahun ini, berhasil meraih sebagai predikat cabang terbaik (Best Branch) atas kinerja di tahun 2020 lalu.

Dari sisi karyawan, Alfamidi Medan berhasil mendapat 3 dari 4 orang nominasi Area Manager terbaik, namun kategori area manager dimenangkan oleh tim cabang Samarinda. Sedangkan pada level Area Koordinator, dimenangkan oleh tim cabang Medan yaitu Bapak Deni Irawan.

Prestasi yang diraih oleh manajemen Alfamidi cabang Medan bukanlah hal yang mudah. Usaha tim Alfamidi Medan dan juga telah memberikan pretasi kerja yang luar biasa, semoga terus bergerak, beradaptasi dengan keadaan pandemi saat ini. Harapan ke depan Alfamidi cabang Medan dapat terus memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk perusahaan dalam memberikan kontribusi pencapaian terbaik dengan pelayanan yang excellence, serve with heart bagi semua pelanggan Alfamidi di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Yudian Nur selaku Branch Manager Alfamidi Medan megucapkan terima kasih buat seluruh tim Alfamidi Medan, baik tim office, DC dan tim garda terdepan kita yaitu tim operation. Prestasi yang kita raih hari ini merupakan bentuk kerja sama dan kerja keras kita semua. Di tahun 2020 kita sudah capai prestasi yang baik, mari kita pertahankan apa yang sudah kita raih di tahun 2020 ini, tapi tugas kita akan semakin berat di tahun 2021 ini, kita harus tetap semangat, harus tetap inovatif adaptif dengan kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Terus berjuang buat Alfamidi cabang Medan, kerjanya lebih giat lagi, karena di tahun 2021 target kita semakin tinggi. Hari ini kita rayakan kemenangan kita dengan catatan jangan merasa puas dengan apa yang kita capai saat ini, tetap semangat tahun 2021 kita raih lagi piala Best Distribution Center dan Best Branch Alfamidi Nasional,” tambah Eko Wahyudi selaku DCM Alfamidi Medan”