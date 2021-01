Link Live Streaming Inter Milan Vs Juventus RCTI+, Chiellini Sudah Punya Resep Hadang Lukaku

TRIBUN-MEDAN.com - Laga klasik bertajuk Derby d’Italia antara Inter Milan vs Juventus bakal tersaji pada pekan ke-18 Liga Italia, Serie A 2020-2021, di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (18/1/2021) dini hari.

Duel big match Inter Milan vs Juventus bisa disaksikan via live streaming RCTI+ pukul 02.45 WIB. Link streaming Inter Milan vs Juventus bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Jelang duel, bek senior Juventus, Giorgio Chiellini, mengaku sudah punya resep untuk menghadang striker buas Inter Milan, Romelu Lukaku.

Inter Milan musim ini sudah mengemas 43 gol dengan Romelu Lukaku muncul sebagai kontributor utama lewat keberhasilannya mengoyak jala gawang lawan sebanyak 12 kali.

Di lain sisi, Juventus baru bobol 16 kali di Serie A 2020-2021.

Catatan defensif I Bianconeri, julukan Juventus, adalah yang terbaik bersama dengan Napoli dan Hellas Verona.

Pekerjaan rumah berat yang mesti dihadapi pilar lini belakang Juventus jelang Derby d'Italia adalah bagaimana mereka mengantisipasi ancaman Romelu Lukaku yang sangat kuat dalam duel satu lawan satu.

Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella, sampai menyebut demi mematikan Lukaku dalam sesi latihan, dua sampai tiga pemain mesti kompak mengeroyok sang striker.

Komentar Nicolo Barella itu bisa menjadi sinyal peringatan buat Juve yang akan datang ke Giuseppe Meazza dengan kondisi agak pincang di lini pertahanan.

Juve kemungkinan besar masih tak bisa memasang bek muda andalan, Matthijs de Ligt yang terus menjalani isolasi mandiri selepas terjangkit Covid-19.

