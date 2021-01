LIVE Streaming Real Madrid Vs Athletic Bilbao, Selangkah Lagi Menuju Final El Clasico dan Prediksi

Sang navigator Madrid, Zinedine Zidane, dilaporkan akan menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Bilbao.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit babak semifinal Piala Super Spanyol antara Real Madrid vs Athletic Bilbao, Jumat (15/1/2021) dini hari.

Real Madrid akan berduel dengan Athletic Bilbao dalam semifinal Piala Super Spanyol di Estadio La Rosaleda, pukul 03.00 WIB.

Lucas Vazquez (kanan) merayakan golnya bersama rekan satu timnya pada laga pekan ke-17 Liga Spanyol yang mempertemukan Real Madrid vs Celta Vigo di Stadion Alfredo Di Stefano, Minggu (3/1/2021) dini hari WIB. ((AFP/ OSCAR DEL POZO))

Duel Real Madrid vs Athletic Bilbao bisa disaksikan via live streaming. Untuk link streaming Real MAdrid vs Bilbao bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Real Madrid dikabarkan akan habis-habisan di laga kontra Athletic Bilbao demi mewujudkan final El Clasico melawan Barcelona.

Dikutip dari Marca, pelatih Madrid, Zinedine Zidane, dilaporkan akan menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Bilbao.

Zidane kabarnya juga akan memainkan winger-nya, Eden Hazard, yang baru sembuh dari cedera.

Hazard diharapkan mampu unjuk gigi setelah lama absen karena cedera.

Los Blancos tak akan diperkuat oleh Luka Jovic yang kabarnya sudah terbang ke Jerman untuk menyelesaikan kesepakatan peminjaman dengan Eintracht Frankfurt.

Jovic diklaim akan diresmikan Frankfurt pada hari ini, Kamis (14/1/2021).