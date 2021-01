Petani Toba Sangat Butuh Pupuk Subsidi dengan Harga Terjangkau

TRIBUN-MEDAN.com,BALIGE-Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Jerry Silaen mengatakan, seluruh petani di Toba sangat membutuhkan pupuk subsidi.

Maka dari itu, dia pun mengajukan permohonan pupuk subsidi pada Kementerian Pertanian (Kementan).

Permohonan pupuk subsidi itu disampaikan lewat aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

“Pupuk yang disubsidi oleh Kementerian Pertanian bagi masyarakat Toba adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan pupuk organik Granul," kata Jerry, Kamis (14/1/2021).

Dia mengatakan, mengenai harga pupuk, sudah dibicarakan lebih lanjut pada Kementan.

Untuk harga eceran tertinggi (HET) setiap jenis pupuk, kata Jerry, pupuk urea dibanderol seharga Rp 2.250 per kilogram,

pupuk SP-36 seharga Rp 2.400 per kilogram, pupuk ZA seharga Rp 1.700 per kilogram, pupuk ZAseharga Rp 2.300 perkilogram, dan pupuk organik Granul seharga Rp 8.00 per kilogram.

“Jenis pupuk yang disubsidi itu atas usulan para petani di Kabupaten Toba.

Jadi, para penyuluh akan turun ke lapangan bertanya pada masing-masing petani dalam kelompok tani berapa luas lahannya dan kebutuhan pupuk para petani tersebut," kata Jerry.

Setelah mengetahui kebutuhan masing-masing kelompok tani, selanjutnya Kementan akan menyalurkan pupuk subsidi yang diminta.

Nantinya, pupuk subsidi dikirim ke kios pengecer yang ada di kawasan Toba.

Dari kios pengecer inilah, para petani bisa membelinya dengan harga yang sudah ditentukan.

"Pupuk yang dari pusat tiba di tempat kita, lalu pihak distributor langsung mengirimkannya ke kios pengecer di masing-masing kecamatan," katanya.

Jerry berharap, dengan adanya pupuk bersubsidi ini dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian para petani di Kabupaten Toba.(cr3)