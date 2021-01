Sosok Yusuf Leonard Henuk, Guru Besar USU yang Blak-blakan Sebut SBY dan AHY Bodoh

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus saling lapor Guru Besar USU dengan Partai Demokrat terkait penghinaan yang membawa nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat nama Yusuf L. Henuk mencuat ke publik.

Dalam kasus tersebut, Demokrat melaporkan Yusuf yang menyebut SBY bodoh dalam cuitan akun twitternya, @ProfYLH.

Dalam akun pribadinya tersebut, Yusuf begitu blak-blakkan menyalurkan aspirasi dan pemikirannya yang terbuka yang tidak jarang menyentil para pemerintah.

Dari hasil penelusuran, ternyata kasus cuitan menyentil ini bukan pertama kali terjadi.

Dilansir dari Pos Kupang yang terbit pada 7 Januari 2019 lalu, Yusuf ternyata pernah dilaporkan oleh Pemuda Advent ke Polda NTT dengan tuduhan ujaran kebencian.

Dikenal sebagai sosok yang blak-blakan di sosial Media, ternyata pengajar di Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian USU ini di mata rekan kerjanya berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari di kampus.

Hal ini diungkapkan Maruf, dosen jurusan Peternakan ini mengungkapkan jika Yusuf merupakan sosok yang normatif namun sangat terbuka di sosial media.

"Kalau mau baca karakter, dari tulisan dia ini sebenarnya bisa terbaca. Mulai pertama masuk USU itu yang saya pikir pemikiran dia terbuka dengan mulai menulis di kompasiana. Pemikiran terbukanya ini bukan dalam diskusi terbuka tapi di sosial media. Kalau di dalam biasa saja dan cenderung normatif," ungkap Maruf kepada tribun-medan.com, Jumat (15/1/2021).

Namun begitu, Yusuf bukanlah sosok pengajar biasa. Dalam riwayat pendidikan yang ia tempuh, Yusuf meraih gelar Master in Rural Science (M.Rur.Sc.) dari University of New Engiand pada 1991 1995 dan menamatkan program Doctor of Philosophy (Ph.D) dari University of Queensland pada 1998-2001.

Tidak hanya itu, Yusuf juga rutin mengikuti pertemuan ilmiah internasional dan berhasil menerbitkan jurnal internasional, diantaranya World Poultry Science Journal: www.wpsa.com dan AsianAustralian Journal of Animal Science: www.ajas.snu.ac.kr.