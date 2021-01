TOK! Rektor Terpilih USU Muryanto Amin Terbukti Bersalah Melakukan Plagiarisme

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rektor terpilih USU 2021-2026, dr Muryanto Amin dinyatakan terbukti bersalah melakukan self plagiarism atau plagiasi diri sendiri.

Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan rektor No. 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 tentang penetapan sanksi pelanggaran norma, etika akademik/etika keilmuan dan moral sivitas akademika atas nama dr Muryanto Amin dalam kasus plagiarisme.

Komite Etik USU memutuskan rektor terpilih, Muryanto Amin bersalah perihal perbuatan Self- Plagiarism. Akibatnya, ia dihukum penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama 1 tahun.

Terkait self plagiarism ini, Muryanto diminta untuk mengembalikan insentif karya ilmiah atas terbitnya artikel berjudul: A New Patronage Networks of Pemuda Pancasila in Governor Election of North Sumatra, yang dipublikasikan pada Jurnal Man in India, terbit September 2017, ke Kas Universitas Sumatera Utara.

Saat dikonfirmasi ke Wakil Rektor 3 USU, Mahyuddin Nasution membenarkan bahwa surat ini dikeluarkan dari hasil rapat komite etik yang diselenggarakan, Kamis (14/1/2021).

"Iya, memang itu surat SK dari rektor USU. Itu berdasarkan hasil komite etik dan disahkan semalam. Baru tadi disuruh rektor untuk diedarkan ke para wartawan bahwa kita sudah mengeluarkan SK supaya jangan ada selebaran lain," ungkap Mahyuddin, Jumat (15/1/2021).

Lanjutnya, ia menuturkan jika dalam sidang Komite Etik tersebut juga turut dihadiri Muryanto Amin yang mengetahui hasil keputusan tersebut.

Namun begitu, Mahyuddin menuturkan jika sanksi tersebut belum tentu menggagalkan Muryanto Amin sebagai rektor terpilih.

"Kalau sampai tidak menjadi rektor terpilih itu urusan di Majelis Wali Amanat (MWA). Jadi menunggu perintah MWA, kami cuma menyampaikan sanksi ini saja," ujarnya.

Terkait kasus ini, Mahyuddin menambahkan ketika komite etik telah menjatuhkan hukuman, maka MWA tidak dapat menganggu gugat keputusan tersebut.

"Biasanya begitu (tidak mungkin digugat lagi di MWA). Karena menurut SK itu sudah berapa orang yang kita kenakan sanksi. Rektor dulu juga pernah melakukan sanksi kepada dosen dan anggotanya. Ini kan pelanggaran dosen bukan calon rektor," pungkas Mahyuddin.

