Dian Satro Banjir Pujian dari Netizen, Unggah Foto Bak Idol Kpop Ko Moon Young : Cantik Banget

TRIBUN-MEDAN.com- Dian Sastro sempat memamerkan gayanya ala idol Kpop Ko Moon Young.

Untuk diketahui, Ko Moon Young ini adalah pemeran utama di Drakor 'Its Okay to Not Be Okay'.

Tak sedikit netizen yang setuju dengan gaya Dian Sastro ini memang dianggap sebagai Ko Moon Young versi Indonesia.

Hal ini diketahui lewat unggahan Instagramnya @therealdisastr pada Kamis (14/1/2021).

Dalam unggahan ini nampak Dian Sastro yang terlihat mengenakan mini dress berwarna putih.

Terlihat juga belt coklat yang menghiasi penampilan dengan menambah keindahannya.

Selain itu, gaya rambut Dian Sastro ini nampak dibiarkan terurai dengan setengah poni.

Ia bergaya menghadap ke bawah sambil menyikap sedikit rambutnya dengan tangan kanan.

Gaya Dian Sastro pun terlihat begitu alami dan juga mempesona.