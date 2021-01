Minta Aurel Hermansyah Bantu Menata Rumah Barunya, Atta Halilintar: Mana Tahu Nikah Kita Dipercepat

Atta Halilintar meminta Aurel Hermansyah membantu memilah-milah rumah yang akan ditempatinya bersama.

Mendengar perkataan Atta Halilintar yang dinilai tak pasti, Aurel Hermansyah langsung menegurnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Aurel Hermansyah kegirangan mendengar pengakuan sang kekasih, YouTuber Atta Halilintar.

Hal bermula ketika Aurel Hermansyah dan Aurel Hermansyah makan malam romantis di tepi pantai.

Melalui kanal YouTube Atta Halilintar pada Kamis (14/1/2021), makan malam tersebut rupanya dalam rangka merayakan satu tahun Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjalin hubungan.

Aurel Hermansyah geram pertengkarannya dengan Atta Halilintar disebut settingan, Kamis (14/1/2021). (YouTube Atta Halilintar)

Sedangkan untuk tunangan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah memasuki bulan keenam.

Atta Halilintar mengaku tak bisa melupakan momen kebersamaannya dengan Aurel Hermansyah.

"Dinner aniversary kita yang ke-1 tahun kita bertemu, kalau umur kita tunangan itu enam bulan," ujar Atta Halilintar.

"Enam bulan kita sudah tunangan, tapi kenal dekatnya satu tahun, kita besok pulang, it's amazing trip with her," imbuhnya.

Atta Halilintar sontak mengajak Aurel Hermansyah untuk berbicara menggunakan Bahasa Inggris.