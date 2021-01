Link Live Streaming Leicester Vs Chelsea, Kans The Foxes Bisa Gusur Man United dari Puncak

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran Liga Inggris laga tunda akan tersaji malam ini antara Leicester vs Chelsea, Selasa (19/1/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari.

Duel Leicester City vs Chelsea berlangsung di Stadion King Power pada pukul 03.15 WIB live Mola TV.

Namun duel Leicester vs Chelsea bisa ditonton via live streaming gratis. Untuk link live streaming Leicester vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Di atas kertas, Leicester City jago apabila main pada pertengahan pekan, sedangkan Chelsea sebaliknya. Jika menang, The Foxes naik ke puncak klasemen.

Pada pertandingan yang merupakan rangkaian dari pekan ke-18 Liga Inggris 2020-2021 itu, Leicester bisa menggusur Manchester United dari puncak klasemen.

Saat ini Leicester sedang duduk di urutan tiga klasemen sementara dengan terpaut dua angka dari sang pemuncak, Manchester United.

Syarat Leicester untuk mendepak United adalah menang melawan Chelsea. Tambahan tiga angka akan membuat koleksi Leicester bertambah menjadi 38.

Torehan itu akan mengungguli milik Manchester United yang saat ini berada di angka 37 poin.

Kans Leicester untuk mengalahkan Chelsea dan naik ke puncak lagi terbilang besar lantaran statistik mendukung mereka untuk melakukan itu.

Dilansir dari Sky Sports, Leicester terbilang jago dalam hal bermain pada pertengahan pekan.