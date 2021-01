LIVE Mola TV Jam 03.00, Link Streaming Leicester Vs Chelsea, Lampard Pastikan The Blues Minus Kante

(Link Live Streaming Leicester vs Chelsea) Hasil Chelsea vs Aston Villa berkahir dengan 1-1 pada lanjutan pekan ke-16 Liga Inggris, Selasa (29/12/2020) dini hari.

TRIBUN-MEDAN.com - Lanjutan Liga Inggris malam ini akan tersaji duel antara Leicester vs Chelsea, Selasa (19/1/2021) waktu setempat atau Rabu (20/1/2021) dini hari.

Duel Leicester vs Chelsea bisa disaksikan di Mola TV pukul 03.00 WIB. Selain itu bisa juga disaksikan via live streaming. Untuk link streaming Leicester vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Dalam laga yang akan dilangsungkan di King Power Stadium, Chelsea dipastikan tidak bisa menurunkan gelandang andalannya, N'Golo Kante.

Eks pemain Leicester City itu harus absen karena belum pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang ia derita.

Absennya Kante dikonfirmasi secara langsung oleh Frank Lampard selaku pelatih Chelsea.

Lampard menjelaskan kondisi terbaru Kante yang masih belum memungkinkan tampil utama dalam laga reuni melawan Leicester City.

"Christensen tersedia tetapi sayangnya N'Golo Kante masih belum," ujar Lampard dilansir laman resmi Chelsea.

"Hamstringnya belum cukup siap untuk laga kali ini dan itu adalah catatan yang bisa kami laporkan," tukasnya menambahkan.

Absennya Kante tentu membuka peluang bagi gelandang Chelsea lainnya untuk mendapatkan kepercayaan dari Lampard.

Matteo Kovacic, Jorginho, dan Billy Gilmour menjadi tiga pemain yang berpeluang besar mengisi pos kekosongan yang ditinggalkan Kante.